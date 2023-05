Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 11.2.2019

Schützen Sie sich vor Zugluft

Heute sollte man sich unbedingt vor Zugluft schützen. Sehr schnell holt man sich einen steifen Hals. Eine Massage ist für Hals-, Na­cken- und Schulterpartie an Stier-Tagen eine wahre Wohltat. Auch die Ohren sollten vor Lärm und Zugluft geschützt werden – sie sind besonders empfindlich. Mit einem Tropfen Johannisöl kann man dem quälenden Ohrleiden vorbeugen. Besonders gefährdet sind die Zeichen mit viel Stier-, Löwe-, Skorpion- und Wassermann-Energie. Einer rauen und krächzenden Stimme beugen Sie an Stier-Tagen am besten mit Isländisch-Moos-Pastillen vor.

Tipp des Tages: Salbei hilft bei Halsschmerzen.

