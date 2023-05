Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 24.6.2019

Starke Heilkraft mit Mond und Pluto​

Nutzen Sie die Kraft vom Mond in den Fischen. Heiltherapeutische Maßnahmen (Krankengymnastik, Hydrotherapie, Massagen etc.) wirken in dieser Zeit besonders gut. Heilgymnastik hilft, den Körper nach einer Erkrankung oder einem Unfall schnell wieder in Form zu bringen. Ein Arztbesuch verläuft positiv. Schnelle und dauerhafte Hilfe ist Ihnen gewiss. Ein Besuch beim Heilpraktiker verläuft dank einer Mond-Pluto-Verbindung vor allem für die Zeichen mit Schütze-, Jungfrau-, Zwillinge- und Fische-Energie besonders gut. Ein Problem wird erkannt und es kann geholfen werden.

Tipp des Tages: Lassen Sie das Abendessen ausfallen.

