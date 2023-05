Das Gesundheits-Horoskop für Samstag, 13.4.2019

Ein hektischer Start in den Tag​

Dieser Tag wird hektisch, denn der Mond verbindet sich mit Uranus im Quadrat und die Sonne trifft sich in Quadrat mit Pluto. Da möchte man es allen recht machen, da rufen Freunde an und jeder möchte etwas mit Ihnen unternehmen, und auch die eigene Familie fordert Sie. Aber Sie selbst setzen sich auch noch unter Druck, da Sie dies und jedes noch erledigen möchten. Am liebsten würden Sie die Tür hinter sich zu machen und gar nichts tun. Aber ein bisschen Bewegung kann heute trotzdem nicht schaden, vielleicht eine ausgiebige Wald- und Wiesenwanderung mit Freunden und der Familie? Das passt ganz gut heute.

Tipp des Tages: Lange und gemütlich frühstücken.

