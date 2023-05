Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 12.5.2019

Lassen Sie den Tag ruhig angehen

Lassen Sie den Tag ruhig angehen, vermeiden Sie körperliche Anstrengungen, wenn Sie an Herz- und Kreislaufbeschwerden leiden. Der Löwe-Mond belastet den Kreislauf, vor allem bei den Zeichen mit Löwe-, Skorpion-, Stier- und Wassermann-Energie. Bewegen Sie sich viel an der frischen Luft. Wandern, walken oder radfahren, das alles sind sanfte Methoden, um Herz und Kreislauf in Schwung zu bringen und zu stärken. Nervöse Schlafstörungen können verstärkt auftreten. Mond mit Mars im Sextil ist allerdings wieder sehr günstig, um sich zu erholen und neue Kraft zu tanken.

Tipp des Tages: Gehen Sie doch mal in die Sauna

