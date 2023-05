Das Gesundheits-Horoskop für Samstag, 11.5.2019

Trinken Sie viel Wasser und Tee ​

Die Löwe-Energie wirkt sich an diesen Tagen sehr stark auf den Kreislauf aus. Man ist auch leichter gereizt und es kann zu Ärger und Streit kommen. Das wiederum belastet den Kreislauf sehr stark. Der Blutdruck schnellt in die Höhe. Ungeübte Sportler sollten sich heute nicht zu stark anstrengen. Zu Kreislaufproblemen kann es dabei hauptsächlich bei den Zeichen mit viel Skorpion-, Löwe-, Stier- oder Wassermann-Energie kommen. Die Heilkräuter Kamille, Rosmarin, Wacholder, Weißdorn und Lorbeer, die an Löwe-Tagen verabreicht werden, entfalten ihre Wirkung besonders intensiv.

Tipp des Tages: Ein Spaziergang stärkt den Kreislauf.

