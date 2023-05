Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 28.4.2019

Raus in die Natur mit Ihnen​

Der Mond trifft sich mit Jupiter im Sextil, was dem Tag eine heitere und unbeschwerte Seite verleiht. Wenn das Wetter mitspielt, dann nichts wie raus in die Natur mit Ihnen. Eine Rad-oder Wandertour wäre heute ideal. Am meisten Spaß macht das natürlich in Gesellschaft. Trommeln Sie ein paar Leute zusammen und machen Sie sich gemeinsam auf den Weg. Da heute der Mond im Wassermann steht, sind Wechselduschen ideal, um die Venen in den Beinen zu kräftigen. Für die Zeichen mit Wassermann-, Stier-, Löwe- und Skorpion-Energie ist das eine wahre Wohltat. Am Abend die Füße massieren.

Tipp des Tages: Probieren Sie eine neue Sportart aus.

