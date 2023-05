Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 26.4.2019

Beine hoch, das tut den Venen gut​

Der Mond im Wassermann kann heute die Muskeln und Gelenke in Mit­leidenschaft ziehen, wenn diese zum Beispiel beim Sport oder in der Arbeit stark überbeansprucht werden. Gehen Sie möglichst lange an der frischen Luft spazieren (egal bei welchen Wetter) oder gehen Sie in die Sauna. Zu langes Sitzen oder Stehen sollten in nächster Zeit vor allem die Zeichen mit Löwe-, Stier-, Skorpion- und Wassermann-Energie meiden. Es kann häufiger als gewöhnlich zu Venen-Entzündungen kommen. Legen Sie so oft es geht die Beine hoch und bei Beschwerden reiben Sie diese mit einer Beinwellsalbe ein.

Tipp des Tages: Ein Spaziergang ist Balsam für Ihre Seele.

Wellness-Tipps für jedes Sternzeichen...

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop !