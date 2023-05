Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 13. Oktober 2021

Ekzeme machen Probleme

Hautentzündungen, sogenannte Ekzeme, sind entzündliche Reaktionen, die durch den Kontakt mit al­lergenen Substanzen ausgelöst werden können. Die Haut ist stark gerötet und geschwollen. Weiterhin bilden sich juckende und nässende Bläschen. Dauert die Hautentzündung länger an, dann wird die Haut schuppig und rissig, schließlich verliert sie an Elastizität. An diesen Steinbock-Tagen sind besonders jene gefährdet, die über viel Steinbock-, Waage-, Widder- und Krebs-Energie im Geburtshoroskop verfügen. Ein Besuch beim Hautarzt ist an Steinbock-Tagen erfolgreich.

Tipp des Tages:

Raue Lippen mit Honig einschmieren.

