Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 06. September 2021

Auf die Ernährung achten

Der Mond kommt schon bald wieder in die abnehmende Phase und man tut sich mit dem Abnehmen wieder deutlich leichter. Aber nichtsdestotrotz können Sie auch jetzt schon beim Jungfrau-Mond die ersten Weichen stellen. Mond-Tipp: Der ideale Teller ist zur Hälfte mit Gemüse und Salat gefüllt, zu einem Viertel gehört hochwertiges Eiweiß aus Eiern, Pilzen, Fisch oder Fleisch, der Rest kann aus gesundem Pflanzenfett (Olivenöl oder Nüsse zum Beispiel) oder Kohlenhydraten – am besten Vollkornprodukte, also Reis oder Pasta bzw. Getreide wie Dinkel oder Hirse – bestehen.

Tipp des Tages:

Legen Sie einen Obst-und Gemüsetag ein.

