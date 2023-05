Uranus im Transit zum Geburtsjupiter: Wie Sie Ihre inneren Ketten sprengen können!

Vor allem das Quadrat und die Opposition des laufenden Uranus zum Geburtsjupiter kann Spannungen aufwerfen, die nicht immer leicht zu handhaben sind, wenngleich in den meisten Fällen von diesen Transiten keine sehr dramatischen Krisensituationen zu erwarten sind.

Durchaus harmonisch und vielleicht sogar noch einen Tick klarer und intensiver können wir den Uranus-Transit in Konjunktion zu Jupiter werten, da sich die beiden Planeten in enger Umarmung ihrer Natur nach, was Freiheit, Befreiung, Erweiterung betrifft, ergänzen und nicht stören. Dieser Drang nach mehr Unabhängigkeit und oft auch nach einem neuen, vermeintlich besseren Leben kann jedoch auch bei der Konjunktion wie erst recht beim Quadrat und der Opposition so stark werden, dass er alle Vernunft über Bord wirft.

Saturn im Transit zum Geburtspluto: Das Neue ist nicht mehr aufzuhalten