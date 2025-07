Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 1. August 2025

Aktivieren Sie Ihr Sakral-Chakra

Reagieren Sie eifersüchtig, wenn Ihr Partner mit jemand anderem flirtet? Mangelt es Ihnen an Lebensfreude? Leiden Sie des Öfteren an Blasen- und Nierenbeschwerden oder Menstruationsstörungen? Wenn Sie mehr als zwei Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, dann sollten Sie Ihr Sakral-Chakra aktivieren. Der Skorpion-Mond eignet sich hierfür besonders gut. Gehen Sie zum Schwimmen, tragen Sie die Farbe Orange, hören Sie exotische Musik, ätherische Öle wie Sandelholz oder Myrrhe aktivieren das zweite Chakra, das Sakral-Chakra. Lassen Sie am Abend Ihre Gedanken schweifen.

Tipp des Tages:

Schwimmen macht gute Laune.