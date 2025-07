Das Gesundheitshoroskop vom 28. Juli bis 3. August 2025: Dieser Mond macht Ihre Haare schön!

Wenn der Mond zunehmend ist, dann sollte man kaputtem, stumpfem und feinem Haar besondere Aufmerksamkeit schenken.

Gönnen Sie Ihrer Kopfhaut eine Massage. Dabei wird die Kopfhaut durchblutet, was die Versorgung der Haarwurzeln aktiviert. Wenn die Kopfhaut juckt und gerötet ist, kann oft das falsche Haarshampoo schuld sein. Steigen Sie um auf ein Shampoo ohne Duft- und Konservierungsstoffe.

Wenn die Haare spröde sind, dann hilft eine Ölkur. Waschen Sie Ihre Haare, geben Sie ins feuchte Haar Olivenöl und wickeln Sie ein Handtuch darüber. Lassen Sie das Öl eine Stunde einwirken, dann gründlich mit warmen Wasser auswaschen. Wenn sich das Haar dünn anfühlt, dann hilft Zink als Nahrungsergänzungsmittel.

Falls Sie an plötzlichem Haarausfall leiden, können Eisenmangel, veränderte Schilddrüsenwerte, einseitige Diäten oder Hormonumstellungen die Ursache sein. Hält das Problem länger als vier Wochen an, am besten zum Hautarzt gehen.

Waschen Sie auch Ihre Kämme und Bürsten immer regelmäßig aus. Und tauschen Sie Bürsten öfters gegen neue aus.