Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 30. Juli 2025

Finden Sie Ihre Mitte wieder

Der Mond steht in der Waage und die Zeichen mit Widder-, Krebs-, Waage- oder Steinbock-Energie sind nicht in Ihrem Gleichgewicht. Sie sind unruhig, schlafen schlecht und leiden an nervösen Störungen, wie z. B. Magenschmerzen, Verspannungen oder Kopfschmerzen. Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Mitte wiederzufinden, z. B. mit Meditation, Entspannungsübungen oder ein langer Spaziergang in der Natur. Das gibt neue Energie und man kommt schnell wieder zu Kräften. Am Abend gönnen Sie sich ein schönes Essen und dazu darf es auch mal ein Glas Rotwein sein. Aber nicht mehr!

Tipp des Tages:

Die Natur ist Ihre Kraftquelle.