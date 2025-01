Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 8. Januar 2025

Zu viel Genuss kann schaden

Der Stier-Mond lässt mal wieder besonders die Zeichen mit Stier-, Wassermann-, Skorpion- und Löwe-Energie vor lauter Genusssucht über die Stränge schlagen. Nur schwer zu widerstehen ist dem Stück Kuchen oder einer Pizza. Ein Ausgleich muss her! Legen Sie dafür am nächsten Tag einen Reis- oder Obsttag ein, und sorgen Sie für ausreichend Bewegung. Am besten wäre ein Spaziergang, egal bei welchem Wetter, einfach warm einpacken, Mütze und Schal nicht vergessen. Tipp: Mit fünf kleinen Mahlzeiten nimmt man zwar langsamer ab, dafür sanfter und dauerhafter. Probieren Sie es aus.

Tipp des Tages:

Speisen sollten gut gekaut werden.