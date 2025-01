Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 6. bis 12. Januar 2025

In die neue Woche ab dem 6. Januar starten wir mit einem kraftvollen Mond im Widder. Das hilft uns dabei, neue Projekte zu wagen und schenkt uns neue Energie. Am nächsten Tag steht der Mond im Trigon zu Merkur, der sich zurzeit im Schützen befindet. Diese Konstellation schärft unseren Verstand und hilft dabei, Neues zu lernen. Am Mittwoch steht der Mond dann im Sextil zu Venus - jetzt sehnen wir uns nach harmonischen Verbindungen, sind liebevoll und gehen Streit aus dem Weg.

Sinnliche und ausgeglichene Tage beschert uns der Mond im Stier dann bis zum 9. Januar. Das Wochenende wird durch den Mondwechsel in die quirligen Zwillinge ab 10. Januar vielversprechend. Die Kommunikationsfähigkeit ist stark ausgeprägt, wir sehnen uns nach neuen Erfahrungen und sind bereit für Abenteuer.

