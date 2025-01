Das Gesundheitshoroskop für Montag, 27. Januar 2025

Der Steinbock-Mond regiert nicht nur die Haut, auch die Knochen könnten an Steinbock-Tagen besonders empfindlich sein und zu schaffen machen. Noch immer wird das Risiko unterschätzt, an Osteoporose zu erkranken. Mitschuld können Mangelernährung sowie Alkohol- und Nikotinmissbrauch sein. Vorbeugen ist bei dieser Krankheit sehr wichtig. Tipp bei Osteoporose: Bewegung ist das A und O. Bereits bei ein paar Wochen Bettlägerigkeit baut sich messbar die Knochensubstanz ab. Als Faustregel gilt: 60 Minuten kraftbetonte Gymnastik, am besten täglich.

Tipp des Tages:

Bewegung tut den Knochen gut.