Das Gesundheitshoroskop vom 27. Januar bis zum 2. Februar 2025: Wintersport tut Ihnen gut!

Mit dem Mond im Wassermann macht Wintersport noch mehr Spaß. Wintersportarten bieten eine hervorragende Möglichkeit, auch in der kalten Jahreszeit aktiv und fit zu bleiben. Skifahren, Snowboarden, Langlauf oder Schneeschuhwandern fördern die Gesundheit auf vielfältige Weise. Durch die Bewegung in der frischen, kalten Luft wird das Immunsystem gestärkt und der Körper besser an Temperaturschwankungen angepasst, was besonders in der Erkältungssaison wichtig ist. Ein großer Vorteil des Skifahrens und Snowboardens ist das intensive Ganzkörpertraining: Beine, Rumpf und Arme arbeiten zusammen, um Stabilität und Balance zu halten. Dabei werden Muskulatur und Ausdauer gestärkt. Das Aufrechterhalten der Balance trainiert zusätzlich die Tiefenmuskulatur, die im Alltag oft ver­nachlässigt wird. Langlaufen ist ein hervorragendes Ausdauertraining. Es beansprucht den gesamten Körper und stärkt Herz und Kreislauf, ähnlich wie Joggen.

Durch die gleichmäßige Bewegung und die geringen Gelenkbelastungen ist Langlauf besonders gelenkschonend und auch für ältere Menschen geeignet. Schneeschuhwandern ermöglicht sanfte Bewegung mit hohem Kalorienverbrauch und ist eine gelenkschonende Alternative zu Joggen oder Wandern. Durch die Anstrengung in unebenem Gelände werden auch Koordination und Balance trainiert. Wintersport verbessert die körperliche Fitness und steigert das allgemeine Wohlbefinden. Zudem macht die Bewegung in der Natur gute Laune.

Lesen Sie hier Ihr Gesundheitshoroskop für die Woche ab dem 27. Januar 2025!

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.