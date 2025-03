Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 9. März 2025

Weg mit all dem Stress

Der Mond befindet sich im Sternzeichen Krebs und die Anfälligkeit für Schlafstörungen, Gicht, Ängste und Nervosität nimmt zu. Probleme schlagen nun auch schneller auf den Magen, der Krebs-Mond verstärkt die Tendenz, an Magenbeschwerden zu erkranken. Vor allem die Zeichen mit Krebs-, Widder-, Waage- und Steinbock-Energie sind gefährdet. Auch psychosomatische Krankheiten können in diesen Tagen Beschwerden auslösen. Gönnen Sie sich heute so viel Ruhe und Entspannung wie nötig. Vielleicht besuchen Sie mal einen Kurs wie z. B. autogenes Training, Yoga oder Ähnliches.

Tipp des Tages:

Zum Abendessen gibt es gedünstetes Gemüse.