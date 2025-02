Kardinalzeichen, Fixzeichen und mehr: Ihre Bedeutung laut Astrologie

Das Sternzeichen Stier wird von Venus regiert, weshalb der Genuss und materieller Besitz ihm besonders wichtig sind. Stiere benötigen Routine und Stabilität im Leben. Sie bevorzugen gewohnte Abläufe und halten oft an Traditionen fest. Was auch geschieht, auf den Stier ist Verlass, denn er ist wie ein starker Fels in der Brandung und unterstützt tatkräftig seine Mitmenschen. Als gehörntes, fixes Erdzeichen, ist der Stier aber auch unglaublich stur und weicht selten von seiner Meinung ab.

Der Löwe, das Feuerzeichen mit fixer Qualität, geht mit viel Freude und Spaß durchs Leben. Löwen sind sehr leidenschaftlich in allem, was sie tun, und durch ihre großherzige und charismatische Art gewinnen Sie schnell an Vertrauen und Sympathie. Sie können sich besonders gut darstellen und sind dank ihrer Motivationskünste auch oft in führenden Position vertreten. Allerdings besitzen Löwen auch eine sehr stolze Persönlichkeit und da sie meist bestimmen wollen, wo es langgeht, kommt es mit ihnen schnell zu Konflikten.