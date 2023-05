Weniger ist mehr – genieße das, was du hast, und prüfe deine Wünsche. Konzentriere dich auf das, was du wirklich brauchst. Du brauchst in diesem Jahr nicht viel, um glücklich zu sein.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Stier!

Und hier geht's zum Jahreshoroskop 2013!