Das Horoskop 2013 von Erich Bauer für das Sternzeichen Fische

Da der Mond regiert, sitzen Sie bei der Verteilung der guten Chancen ganz vorne. Als Extra gibt es noch ab Juli ein Trigon zu Jupiter, was Ihre Chancen beinahe noch verdoppelt, und das ganze Jahr über Begleitschutz von Saturn und Pluto. Sie halten Ihre Feinde ab. Und weil es so schön ist, gibt es noch einen Zuschlag: Neptun steht in Ihrem Sternzeichen. Mit seiner Hilfe können Sie zaubern.

