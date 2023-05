Das Horoskop 2014 von Christopher Weidner für das Sternzeichen Krebs

Pluto hat Krebse noch fest im Griff. Das dürften Sie aber mittlerweile gewöhnt sein – und vielleicht nehmen Sie 2014 sogar die Chance wahr, von der enormen Power dieses Planeten zu profitieren. Denn: Was man unter Einfluss dieses Planeten anpackt, hält ewig. Toll ist der Januar, aber auch der April – hier nehmen Sie wirklich jede Hürde! Also nur Mut : Gehen Sie’s an, Sie schaffen das!

