Das Horoskop 2014 von Christopher Weidner für das Sternzeichen Waage

Sie setzen Ihre Suche nach neuen Wegen im Leben fort. Wenn Sie geglaubt haben, dass Sie am Ende dieser Suche angekommen seien, dann werden Sie 2014 eines Besseren belehrt. Gut so! Denn die tollsten Chancen sind noch gar nicht gekommen. Wichtig: Seien Sie mutig und hinterfragen Sie überkommene Glaubensmuster. Auch in Beziehungen wird es positive Veränderungen geben.

