Das Horoskop zum Valentinstag für das Sternzeichen Steinbock

So richtig romantische Impulse scheinen bei Ihnen heute Mangelware zu sein. Anscheinend halten Sie Ihre Verpflichtungen davon ab, der Liebe heute den ihr gebührenden Stellenwert einzuräumen. Mars und Saturn lassen das Ganze eher in einem Akt der Routine enden, als Sie so richtig mit Gefühl und Herz dabei sein zu lassen. Das ist jedoch nicht weiter tragisch! Dann verschenken Sie heute eben mal einen Gutschein für ein tolles Dinner, das Sie ausrichten, wenn Sie mehr Zeit und Lust darauf haben.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock!