Das Horoskop zum Valentinstag für das Sternzeichen Stier

Venus und Jupiter machen Sie zum Glückskind. Sie müssen sich gar nicht besonders anstrengen, um alle um Sie herum mit Ihrem sinnlichen Charme zu verzaubern. Man muss Sie einfach mögen – und das sagt man Ihnen auch gerne. Nicht nur per SMS, heute will man Ihnen wirklich nahe sein. Am Abend leuchten die Liebessterne besonders hell und sorgen so für einige sehr romantische Stunden.

Alles über das Sternzeichen Stier