Das Horoskop zum Valentinstag für das Sternzeichen Waage

Prima, Ihr Valentinstag verläuft ganz nach Maß. Wenn Sie am Abend Ihren Schatz groß ausführen und ihm an der Bar tief in die Augen blicken, dann kommt Freude auf. Auch Geschäftsfreunde freuen sich heute über eine kleine Aufmerksamkeit oder eine erfrischende E-Mail. Schließlich sind Sie in solchen Dingen sehr geschickt und haben immer ein Händchen für charmante Kleinigkeiten. Da Venus und Jupiter überaus günstig stehen, erleben auch Sie eine angenehme Überraschung.

