Das Horoskop zum Valentinstag für das Sternzeichen Widder

In diesem Jahr haben Sie die Chance, einen Valentinstag ganz nach Ihrem Geschmack zu erleben. Immerhin steht der Mond heuer in Ihrem eigenen Zeichen, was auf ungewöhnlichen Tiefgang und herzliche Gefühle hinweist. Schon in den Morgenstunden prickelt es angenehm und so könnte das Frühstück mit lieben Menschen ein voller Erfolg werden. Doch Sie wären kein typischer Widder, wenn Sie die günstigen Liebesaspekte von Venus und Jupiter heute nicht noch für eine spontane Eroberung nutzen würden.

