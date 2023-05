Das Horoskop zur Sonnenfinsternis am 10. Mai: Lilith enthüllt jetzt Ihr Geheimnis

Am Himmel beginnt am 9. Mai, um ca. 23 Uhr ein beeindruckendes Schauspiel, das am 10. Mai, 2.25 Uhr exakt ist. Eine Sonnenfinsternis! Sie lässt Ihre stärksten, aber auch unterdrückten Kräfte erwachen. Mit den Kräften Liliths, dem geheimsten Punkt in Ihrem Horoskop.

Tief in Ihrem Innersten begraben schlummern Energien, die Sie selbst niemals erahnen würden. Sie entsprechen Ihrem ungehemmten Ego, das nicht unterdrückt wurde. Jetzt erwacht dieses Geheimnis, das enorm wichtig für Ihren Erfolg und Ihr persönliches Glück ist.

Lilith verkörpert diese Kraft, die das Geheimnis freilegt. Sie ist ein Punkt im Horoskop, einer der beiden äußersten Punkte der elliptischen Bahn, die der Mond beschreibt, wenn er um die Erde kreist. Er wird in der Astrologie meist als schwarze Mondsichel im Horoskop dargestellt.

Wenn sich nun bei der Finsternis die Sonne mit dem Mond verbündet, wird dieser Punkt aktiviert. Lilith erwacht in Ihnen. Und mit ihr Wesenszüge, die Sie sich selbst nicht zugetraut haben.

>> Sehen Sie hier, Ihre Lilith-Position! >>