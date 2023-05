Das ist die große Neptun-Chance für den Zwilling

Hin- und hergerissen sind Sie. Und das ist leider bei Ihnen ein Dauerzustand. Sie geben gern Ratschläge, wie andere zu entscheiden hätten, sind das lebende Bauchgefühl für andere. Aber Sie selbst? Im Zweifel, der Ihr ständiger Begleiter ist, entscheiden Sie sich für den Verstand. Sicher ist sicher, glauben Sie. Derzeit stehen aber gerade bei Ihnen wichtige und gleichermaßen schwierige Entscheidungen an. Sie betreffen Ihre Gesundheit.

Ihr Verstand hat darauf bisher wenig Rücksicht genommen. Hat Ihnen etwas von Notwendigkeit und Pflichterfüllung in den Kopf gehämmert. Gesundheit war für ihn kein Thema. Dabei wissen Sie genau, was Ihnen Ihre innere Stimme schon seit langem sagt: Wenn du jetzt nicht mehr als bisher auf deine Gesundheit achtest, wird es schlimm enden. In diesen Tagen ist die Warnung nicht zu überhören. Also, was machen Sie jetzt?

Alles über das Sternzeichen Zwillinge auf einen Blick

Lesen Sie auch Ihr Wochenhoroskop