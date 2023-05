Das Liebeshoroskop für den Herbst 2012

Abends wird es früher dunkel und es kommen so langsam wieder die Tage, an denen man es sich unter der Decke gemütlich macht. Ob Sie alleine auf dem Sofa bleiben oder zu zweit kuscheln erfahren Sie in unserem großem Liebeshoroskop für den Herbst 2012.

Wenn die Blätter von den Bäumen fallen, bietet sich wieder eine wunderschöne Atmosphäre für romantische Spaziergänge. Aber finden Sie auch jemanden, mit dem Sie diese Romantik teilen können?

Der Herbst hält für Sie in Sachen Liebe jede Menge Überraschungen bereit - von romantischen Stunden in Zweisamkeit bis hin zu heißen Flirts.

Was genau im Herbst 2012 auf Sie zukommt, lesen Sie am besten gleich in Ihrem ganz persönlichen Liebeshoroskop für den Herbst 2012 nach!