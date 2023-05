Das Liebeshoroskop zum Frühling 2017 für das Sternzeichen Fische

Der Frühling 2017 für vergebene Fische: Unter Neptuns Einfluss sind Sie in diesem Frühling ungemein verträumt, zugleich geben Sie sich mit Saturn manchmal etwas distanzierter als sonst. Ihr Schatz weiß oft nicht so recht, was in Ihnen vorgeht. Dennoch läuft es gut zwischen Ihnen: Bis 21.4. spornt Mars Sie an, gemeinsam Pläne zu schmieden und auch gleich zu realisieren. Und im Bett erleben Sie wunderschöne sinnliche Stunden. Im April bietet Venus außerdem top Aspekte für die Familienplanung, Ihre Liebe fühlt sich an wie neu. Etwas kniffliger wird es vom 22.4. bis 4.6. Die Herausforderungen, die jetzt von außen an Sie gestellt werden, könnten die Harmonie stören. Doch Sie und Ihr Schatz halten zusammen und meistern gemeinsam jedes Problem.

Der Frühling 2017 für Fische-Singles: Sie starten mit viel Schwung in den Frühling, haben Lust, auszugehen und neue Menschen zu treffen. Mars verleiht Ihnen Energie, Neptun regt die Fantasie an. Im April könnten Sie sich mit Venus in Ihrem eigenen Zeichen Hals über Kopf verlieben. Die Gefühle für jemanden gehen Ihnen ordentlich unter die Haut. Ab 21.4. haben Sie recht viel zu erledigen, sodass es schwieriger wird, gemeinsame Termine zu finden. So könnte die eine oder andere Verabredung ausfallen. Womöglich tauchen Sie sogar ganz bewusst ab, wenn eine neue Liaison zu schnell zu ernst wird. Doch das könnte ein Fehler sein. Geben Sie der Liebe eine Chance!

