Das Liebeshoroskop zum Frühling 2017 für das Sternzeichen Schütze

Der Frühling 2017 für vergebene Schützen: Ihre Sterne lassen auf eine herrlich feurige und intensive Phase voller Gefühle hoffen, in der auch die Erotik nicht zu kurz kommt. Da Jupiter Ihnen wohlwollend zur Seite steht, gedeihen gemeinsame Planungen bestens. Im April sind Sie zwar nicht immer einer Meinung, doch Sie nehmen die aufgeheizte Stimmung einfach mit ins Schlafzimmer – es wird heiß und leidenschaftlich! Ab 28.4. läuft Venus einfach nur optimal. Hochzeit, Hauskauf, Kinderwunsch: Was auch immer Sie anpacken, es gelingt. Daran ändern auch die Aspekte von Mars nichts, der vor allem im Mai für Terminstress sorgt. So ist zwar nicht an jedem Abend Händchenhalten angesagt, Sie fühlen sich aber trotzdem rundum wohl und gut aufgehoben in Ihrer Beziehung.

Der Frühling 2017 für Schütze-Singles: In diesem Frühling wird es spannend! Eigentlich fühlen Sie sich auch ohne Dauergefährte prima, Ihr Singleleben macht Ihnen Spaß. Und so souverän und gelassen, wie Sie dank dieser Einstellung auftreten, wirken Sie ausgesprochen sexy. Ihre Chancen steigen, Ihr unverwechselbarer Stil und Ihr offenes Wesen kommen unglaublich gut an. So dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie zu Beginn des Sommers kein Single mehr sind. Venus und Jupiter geben vor allem ab 28.4. grünes Licht. Doch Sie lieben Ihre Unabhängigkeit sehr, kommen im Mai zum Nachdenken. Mars und Saturn könnten dann Bindungsängste hervorbringen. Nehmen Sie sich Zeit für große Entscheidungen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Schütze

Was sind Ihre Glücksbringer für diese Woche?