Das Liebeshoroskop zum Frühling 2017 für das Sternzeichen Skorpion

Der Frühling 2017 für vergebene Skorpione: Belasten Sie sich und Ihren Partner in dieser Phase nicht mit zu großen Plänen und übermäßig vielen Verwandtschaftsbesuchen. Der häusliche Frieden könnte bis zum 21.4. unter dem Planeten Mars empfindlich gestört sein. Jetzt sind Erholung und eine bescheidenere Gangart das, was Ihnen und Ihrer Partnerschaft guttut. Setzen Sie sich und Ihre Lieben nicht mit allzu großen Wünschen unter Druck, dann läuft es besser. Vom 4. bis 28.4. steigern Venus und Neptun Ihre Erlebnisfähigkeit und Ihre Fantasie im Bett. Jetzt ist es an der Zeit, sich mit dem Schatz zurückzuziehen und die gemeinsamen Stunden ausgiebig zu genießen.

Der Frühling 2017 für Skorpion-Singles: Die Liebe hat für Sie etwas Magisches. Im April können Sie jemandem begegnen, der große Gefühle in Ihnen weckt. Mit Neptun und Venus wartet jede Menge Romantik auf Sie, Sex steht hingegen noch nicht auf dem Plan. Und wenn Ihr neuer Flirt zu pragmatisch denkt, stört Sie das sehr. Sie wollen etwas fürs Herz! Im Mai träumen Sie gern, haben erotische Fantasien, fühlen sich aber auch als Single wohl. Und der Juni bringt dann Spaß und Abwechslung: Bei schönen Dates erleben Sie zu zweit die spannendsten Abenteuer. Da ist Herzklopfen garantiert.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Skorpion

Wollen Sie Ihr Glück im Lotto versuchen? Zum Astro-Lotto-Tipp!