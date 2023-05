Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 29. Juli bis 4. August 2013

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Ihr Schutzengel ist Ihr Coach . Seine Botschaften stellen Sie vor immer neue Aufgaben, die Ihnen helfen, sich selbst zu verwirklichen. Er will Sie von Ihren Zwängen befreien, er will, dass Sie Gewohnheiten überwinden, die Sie nur belasten.

Er möchte, dass Sie nur noch ehrlich sind, nicht nur zu den anderen Menschen, sondern vor allem zu sich selbst.

Er möchte, dass Sie glücklich sind und es werden. Ihr Schutzengel will die wahren Kräfte Ihrer Seele wecken, Sie mit Ihrem wertvollen Wesenskern verbinden. Was Ihnen die Möglichkeit schenkt, sich jeden Tag dieser Woche zu verwirklichen. Jeden Tag nur so zu leben, wie es Ihrer Persönlichkeit wirklich entspricht.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...