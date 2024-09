Die Glücksbotschaft für Mittwoch: 25. September 2024

Kraftzahl: 7

Ein Wanderer hat sich im Wald verirrt

Innehalten und spüren, wer oder was mir in Not helfen kann.

Seelenwort: Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, auch wenn die ganze Welt zusammenfällt. So beginnt ein Lied aus den 30er-Jahren. Ein wahrer Freund sagt zwar etwas, aber urteilt niemals.

Chance: Wer ist dein bester Freund? Ein Mensch, der/die Partner/in? Jesus? Kuan Yin? Buddha? Deine Kinder? Dein eigenes höheres Selbst? Widme dieser Frage heute einige Minuten, für Dich.

