Die Glücksbotschaft für Sonntag den 9. Juni 2024

Kraftzahl: 15

Afrikanische Woche im Kaufhaus

Die Erde ist rund, die Welt ist bunt, und wir sind mittendrin.

Seelenwort: Unsere moderne Zeit fordert uns direkt heraus, die Vielfalt von Menschen, Kulturen, Sprachen und Religionen kennen zu lernen und zugleich unsere eigenen Wurzeln, unsere äußere und innere Heimat wertzuschätzen und zu pflegen.

Chance: Was würdest Du gerne aus anderen Regionen und Traditionen in Dein Leben übernehmen? Und was ist es wert, was Du aus Deiner Heimat neu entdeckst und mehr anerkennst?

