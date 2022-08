An welchen Tagen sind die Chancen für die Liebe besonders gut? Wann ist Ihre Kreativität auf Ihrem Höhepunkt? Schenken Ihnen die Sterne vielleicht bald besonderes Glück? All das können Sie mit einem Blick auf Ihre Glückstage für August 2022 herausfinden. Wir verraten Ihnen die drei Daten, an denen Ihr Sternzeichen im August mit tollen Entwicklungen rechnen kann.

Weitere wichtige Daten im August sind außerdem der Vollmond am 12. August und der Neumond am 27. August 2022.

Die Glückstage für den Widder im August 2022



2. August 2022: Es gibt diese wunderbaren Tage, an denen man sich rundum wohl und sicher fühlt. Heute ist für Sie genau ein solcher Tag.

7. August 2022: Wenn Sie gerne eine Reise planen möchten, dann ist heute der richtige Zeitpunkt dafür.

15. August 2022: Endlich ist der Tag gekommen, an dem sich Ihre harte Arbeit auszahlt.

Das Monatshoroskop für August 2022 für das Sternzeichen Widder

Die Glückstage für den Stier im August 2022



1. August 2022: Ihre Stimmung ist gut und Sie sind zufrieden mit sich.

5. August 2022: Die Sterne schenken Ihnen heute jede Menge Glück. Nutzen Sie das für sich.

13. August 2022: Für Ihre berufliche Weiterentwicklung ist heute ein fantastischer Tag. Stehen Sie für das ein, was Sie sich wünschen.

Das Monatshoroskop für August 2022 für das Sternzeichen Stier

Die Glückstage für die Zwillinge im August 2022



7. August 2022: Heute umsorgt Sie Ihr Schatz den ganzen Tag und liest Ihnen Ihre Wünsche von den Augen ab.

15. August 2022: Sie wickeln Ihre Mitmenschen um den Fingern und sind sehr überzeugend.

25. August 2022: Halten Sie die Augen auf und nutzen Sie die Gelegenheiten, die sich an diesem Tag für Sie bieten.

Das Monatshoroskop für August 2022 für das Sternzeichen Zwillinge

Die Glückstage für den Krebs im August 2022



9. August 2022: Ein wunderbarer Tag für die Liebe. Leben Sie im Moment.

17. August 2022: Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie heute eine Extraportion Glück haben.

27. August 2022: Wenn Sie heute eine tiefe Bindung zu jemandem fühlen, dann vertrauen Sie diesem Gefühl.

Das Monatshoroskop für August 2022 für das Sternzeichen Krebs

Die Glückstage für den Löwen im August 2022



8. August 2022: Verstecken Sie nicht, was Sie können. Zeigen Sie Ihre Talente offen. Sie könne stolz auf Ihre Qualitäten sein.

11. August 2022: Heute können Sie besonders mit kreativen Ideen punkten.

24. August 2022: Ihr Einfallsreichtum kennt keine Grenzen.

Das Monatshoroskop für August 2022 für das Sternzeichen Löwe

Die Glückstage für die Jungfrau im August 2022



4. August 2022: Ein wunderbarer Tag für die Liebe erwartet Sie.

13. August 2022: Richten Sie Ihre Wünsche an das Universum. Es schenkt Ihnen jetzt Gehör.

28. August 2022: Sollten Sie schon lange nach einer bestimmten Antwort suchen, können Sie sie heute finden.

Das Monatshoroskop für August 2022 für das Sternzeichen Jungfrau

Die Glückstage für die Waage im August 2022



7. August 2022: Erinnern Sie sich heute an die schönen Dinge, die Sie bereits erlebt haben.

11. August 2022: Für Ihre Finanzen ist heute ein guter Tag.

26. August 2022: Heute erwarten Sie gute Nachrichten, auf die Sie schon lange gewartet haben.

Das Monatshoroskop für August 2022 für das Sternzeichen Waage

Die Glückstage für den Skorpion im August 2022



1. August 2022: Für die Liebe sieht es heute gut aus.

5. August 2022: Sprechen Sie Ihre Ideen offen aus. Sie werden damit überzeugen können.

22. August 2022: Heute wissen Sie für sich selbst einzustehen. Ihre Träume werden in die Tat umgesetzt.

Das Monatshoroskop für August 2022 für das Sternzeichen Skorpion

Die Glückstage für den Schützen im August 2022



2. August 2022: Sie wachsen an diesem Tag über sich selbst hinaus.

8. August 2022: Wenn Sie Ihrer kreativen Ader freien Lauf lassen, wird das Ihre Laune noch besser machen.

15. August 2022: Heute können Sie Avancen erwarten.

Das Monatshoroskop für August 2022 für das Sternzeichen Schütze

Die Glückstage für den Steinbock im August 2022



4. August 2022: Es läuft alles so, wie Sie es sich vorstellen. Was Sie auch anpacken, es gelingt.

22. August 2022: Heute ist ein guter Tag, um alte familiäre Streitereien beizulegen.

27. August 2022: Gehen Sie raus, unternehmen Sie etwas. Hauptsache, Sie nutzen Ihre Energie.

Das Monatshoroskop für August 2022 für das Sternzeichen Steinbock

Die Glückstage für den Wassermann im August 2022



7. August 2022: Sprechen Sie Ihre Gedanken ehrlich aus. Es wird Ihnen guttun.

15. August 2022: Für Ihre Karriere ist heute ein wunderbarer Tag. Sie können viel erreichen.

24. August 2022: Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Es wird Ihnen den richtigen Weg weisen.

Das Monatshoroskop für August 2022 für das Sternzeichen Wassermann

Die Glückstage für die Fische im August 2022



4. August 2022: Ihre Leistungen werden endlich anerkannt. Freuen Sie sich über Ihre Erfolge.

18. August 2022: Verbringen Sie diesen Tag mit Familie und Freunden. Ihre gute Laune ist ansteckend.

27. August 2022: Aus einer Bekanntschaft kann jetzt eine neue Freundschaft werden.

Das Monatshoroskop für August 2022 für das Sternzeichen Fische

