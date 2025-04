Die Glückstage für den Steinbock im Mai 2025

12. Mai 2025: In Gesellschaft fühlen Sie sich besonders wohl. Heute kommen Sie so richtig aus sich heraus und zaubern so manchem ein Lächeln ins Gesicht.

22. Mai 2025: Der Tag eignet sich prima, um Ihre Ziele zu verfolgen. Mit Ihrer Entschlossenheit setzen Sie Pläne in die Tat um.

29. Mai 2025: Ihre Kreativität gibt Ihnen heute einen Energieschub. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und probieren Sie Neues aus.