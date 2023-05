Die große Typologie: Putzmuffel oder Saubermann - wie tickt Ihr Mann in Sachen Hausarbeit?

Sie putzt, sie wäscht, sie bügelt. Und er bringt gnädig den Müll runter. So halten es viele Männer mit der Hausarbeit. Aber es gibt auch Männer, die zum Eimer greifen, wenn geputzt werden muss. Ehrlich!

Ist Ihr Mann so ein guter Hausmann? Nicht, wenn er Löwe ist... Denn Löwen packen im Haushalt nicht so gerne mit an. Der Stier dagegen ist ein echter Putzteufel.

Welches Sternzeichen ein guter Hausmann ist, erfahren Sie in unserer Typologie...