Ihre Haut lechzt nach mehr Pflege

Pflegen Sie an Steinbock-Tagen ganz besonders Ihre Haut, cremen Sie sich ein, machen Sie Peelings und Ihrem Hauttyp entsprechende Masken. Diese Wohltat genießen vor allem die mit Steinbock-, Widder-, Waage- und Krebs-Energie. Vermeiden Sie auch die Überlastung von Fuß- und Kniegelenken durch zu langes Stehen und Gehen. Heilende Bäder empfindet man als wohltuend und lindernd. Impfungen aller Art sind an Steinbock-Tagen nur in Notfällen zu empfehlen. Warten Sie lieber noch ab, bis der Mond weitergezogen ist. Zahnbehandlungen sind ebenso sehr ungünstig.

Tipp des Tages: Ein Cremebad ist heute besonders effektiv.

Typologie: Die Gesundheits-Apostel

