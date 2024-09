Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 07.09.2024 ein Wochenende voller magischer Mond-Momente!

Dieses Wochenende steht unter einem magischen Skorpion-Mond und das ist ganz nach Ihrem Geschmack, lieber Fisch! Sie gehen in dem kosmischen Zauber auf und können sich so richtig in Träumereien verlieren. Das macht Ihnen großen Spaß und weckt auch schon die Vorfreude auf den Herbst. Spiritualität spielt eine große Rolle in Ihrem Leben. Am Samstag spüren Sie sich mit den Kräften des Universums verbunden.

Das bleibt auch am Sonntag so. Jetzt schenkt der Skorpion-Mond Ihnen vor allem eines: Sicherheit! Es ist, als flüstere er Ihnen zu, dass Sie keine Angst haben müssen, weil schlussendlich immer alles gut wird. Das gibt Ihnen Zuversicht und lässt Sie diesen Sonntag mit Leichtigkeit genießen.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für eine Meditation. An diesem Wochenende haben Sie einen tollen Zugang zu Ihrem Inneren und spüren sich auf eine ganz besondere Weise.