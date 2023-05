Donnerstag

Nervöse Störungen

Die Aufregung so kurz vor dem Fest steigt, das sieht man auch an den Sternen. Der Mond verbindet sich mit Pluto, Merkur und Uranus. Da geht es drunter und drüber. Jetzt kommt noch schnell Hektik auf. Sie wissen nicht, was Sie zuerst tun sollen und nervöse Beschwerden, wie Kopfschmerzen, Verspannungen oder Magendrücken machen sich bemerkbar. Machen Sie langsam, lassen Sie sich nicht anstecken von der Weihnachtshektik, wenn möglich verteilen Sie ein paar Aufgaben an andere. Scheuen Sie sich nicht davor, denn es geht hier auch um Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden und das hat Vorrang.

Tipp des Tages: Sie brauchen ein bisschen mehr Ruhe.

