Donnerstag

Gönnen Sie sich eine Auszeit

An Skorpion-Tagen sollten werdende Mütter jegliche Anstrengung meiden. Gönnen Sie sich eine besondere Auszeit. Lassen Sie sich in einem Wellness-Center verwöhnen oder starten Sie zu Hause in Ihrem Badezimmer ein ausgiebiges Pflegeprogramm. Das wird von Mond und Neptun auch sehr unterstützt. Außerdem reagiert bei Skorpion-Mond die Blase besonders empfindlich. Kalte Füße können an diesen Tagen leicht Entzündungen von Blase und Nieren verursachen. Damit Keime, welche eine Blasenentzündung hervorrufen, keine Chance haben, sollte mindestens 2 bis 3 Liter Wasser getrunken werden.

Tipp des Tages: Schwimmen entspannt die Gelenke.

