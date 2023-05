Das Wichtigste an einer Fernbeziehung sind Kommunikation und Ehrlichkeit. Nur wenn Sie sich über ihre Sehnsüchte und Wünsche und Bedürfnisse ehrlich austauschen, kann Nähe entstehen. Aus dieser Nähe kann beim Wiedersehen auch wieder körperliche Nähe werden. Zweifel oder negative Gedanken sollten Sie nicht unter den Teppich kehren. Spannungen und Konflikte gehören zu jeder guten Beziehung dazu.

Ist es an besonderen Tagen nicht möglich, beieinander zu sein, so kann man das Beste daraus machen. Die Idee mag im ersten Moment irritierend klingen: Verabreden Sie sich zu einem gemeinsamen Abendessen! Vor allem an Tagen wie dem Valentinstag hilft ein Abendessen mit dem Partner, sich so nah wie möglich zu fühlen. Hierzu verabreden sich beide abends zum Essen, decken den Tisch für zwei und stellen dann an den Platz des Liebsten den Laptop auf. Dieser Tipp stammt übrigens von dem Hamburger Flirtcoach Nina Deißler. Sie sagt weiter: "Sie schaffen eine Illusion und fühlen sich so an diesem Tag weniger allein."

Grundsätzlich sollte jedoch jeder auf sich achtgeben und für seine Psycho-Hygiene Sorge tragen. Nur so schafft man es, sowohl die Zeit zusammen als auch die Zeit alleine zu genießen. Das bedeutet, Bedürfnisse und Wünsche nicht allzu lange aufzuschieben und sich von Zeit zu Zeit etwas Gutes zu gönnen.