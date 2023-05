Fische: Träume sind dazu da, um sie zu verwirklichen. Doch genau damit tut sich der Fische-Mann schwer. Er hätte ja so viele gute Ideen, wenn er sich nur dazu aufraffen könnte, diese auch umzusetzen. Stupsen Sie ihn hier ein bisschen an, aber nie zu forsch, sondern ganz vorsichtig.

Dieses Sternzeichen sehnt sich nach einer starken Partnerin, die ihn stets wieder aufbaut, wenn er gerade am Boden ist, und die bereit ist, auf seine Gefühle und Stimmungen Rücksicht zu nehmen. Er lebt nicht immer in der realen Welt, denn wenn ihm etwas nicht passt, taucht der Fisch in seine Fantasiewelt ab.

Er braucht eine Frau an seiner Seite, die seine spirituellen Bedürfnisse versteht und sich ganz auf ihn einstellt. Er möchte sich mitteilen, und doch schweigen. Berührungen und zarte Massagen liebt dieses Sternzeichen, man sollte aber nicht den Fehler machen und immer gleich an Sex denken. Streicheln Sie ihn einfach nur und überlassen Sie es ihm, ob er mehr will.

Das gilt auch für Gespräche. Der Fische-Mann ist sensibel, er kann viel und wie ein Wasserfall reden, aber wenn er nicht mag, dann sollten Sie ihn in Ruhe lassen und nicht drängen. Zeigen Sie ihm, dass Sie Ihre Beziehung nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen, sondern sich über jeden Tag, den Sie mit dem Fische-Mann gemeinsam verbringen, freuen. Damit machen Sie ihn glücklich!

