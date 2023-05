Löwe: Vor allem ein bisschen elitär muss es sein, was den Löwen guttut: natürlich Golfen, aber er will dabei vor allem eine gute Figur abgeben. Er will natürlich zu den Siegern gehören, das motiviert ihn, treibt ihn an. Reiten wäre auch ideal. Hauptsache, er muss in keiner dieser Sportarten Kritik einstecken.