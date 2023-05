Steinbock: Ihn muss niemand motivieren oder antreiben, er treibt sich selbst an. Ideal für den Steinbock ist alles, was ihn an seine Grenzen führt, wo er sich selbst überwinden muss: Trecking, Bergsteigen, der Marathonlauf oder der Skilanglauf. Also, Anstrengung und Aufstieg bereiten Lust.