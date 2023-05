Frage der Woche: Bringt mir Merkur 2015 Geld?

Jede Woche beantwortet Erich Bauer eine Frage der Woche aus astrologischer Sicht. Dieses Mal: Bringt mir Merkur 2015 Geld?

Die Welt steht am Anfang eines neuen Jahres. Jupiter bestimmt dieses Jahr, und mit ihm ist in der Astrologie das Glück fest verbunden. Es heißt, wer einen gut gestellten Jupiter im Horoskop hat, wird nie Hunger haben. Und es heißt weiter, dass es in einem Jupiterjahr allen Menschen besser gehen wird.

Nun ist es so, dass Jupiter nicht persönlich in menschliche Schicksale eingreift. Dafür hat er so etwas wie seinen Diener oder Vollstrecker. Das ist Merkur. Dieser Merkur ist sozusagen dasVerbindungsglied zwischen Jupiter und den Menschen. Er kann die Wünsche der Menschen in den Himmel tragen und Jupiters Glück herunter auf die Erde bringen.