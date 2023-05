Frage der Woche: Erfüllen sich jetzt meine Träume?

Die Astrologie hat ein paar Tipps auf Lager. Der vielleicht effektivste und jederzeit praktizierbarste ist der, sich nach dem Mond zu richten.

Der Neumond ist immer der beste Starttag. Was immer man vorhat, man soll damit beginnen, wenn der Mond sich mit der Sonne trifft. Nach diesem Rezept lebte man früher auf dem Land und legte daher neue Samen oder Stecklinge immer bei Neumond in die Erde. Es heißt, dass mit dem zunehmenden Mond auch das, was einem am Herzen liegt, gedeihen kann. In eine neue Wohnung soll man möglichst bei Neumond einziehen. Gespräche mit der Bank, Verträge, Abmachungen, ein Neubeginn – alles gerät wohl, wenn man es zum Neumond macht.

Eine weitere, sehr effektive Vorgehensweise ist die, mit seinem neuen Vorhaben immer dann zu beginnen, wenn das Sternzeichen , das dem eigenen folgt, beginnt. Ist man also ein Stier, dann muss man sein Vorhaben beginnen, solange die Sonne in den Zwillingen steht. Ist man eine Jungfrau, dann soll man warten, bis die Sonne durch die Waage zieht.

Und dann gibt es noch ein uraltes Rezept, und das besagt, dass man in der Zeit des Stieres, also jetzt, gut beraten ist, mit etwas neu zu beginnen."