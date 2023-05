Frage der Woche: Gibt es Hilfe aus dem Jenseits?

Diese Geschichte ist deswegen so wichtig, weil in ihr ein großes Stück Wahrheit steckt. Es ist nämlich tatsächlich so, dass man nur dann mit den Toten in Verbindung treten kann, wenn man leicht und unbeschwert bleibt. Es ist also nicht nötig, einen großen und magischen Zauber zu inszenieren, man muss sich nicht kasteien oder quälen, um mit den Toten in Kontakt zu treten. Leicht und unbeschwert muss man bleiben, so wie damals Merkur, als er über den Fluss Styx hinüberfuhr ins Reich der Toten.

Ich habe das begriffen, als ich einmal an einer Sitzung teilnahm, bei der es darum ging, Kontakt mit den Verstorbenen aufzunehmen und ihnen Fragen zu stellen.

Ich war zunächst beinahe entsetzt, wie schnell und leicht die Frau, die diese Sitzung leitete, in Kontakt mit den Verstorbenen kam, fast so, als wären sie im Zimmer nebenan. Heute weiß ich, dass das stimmt. Wir bekommen unsere Botschaften von den Verstorbenen, wenn wir klar und bewusst, ja mehr noch unbeschwert und fröhlich sind.